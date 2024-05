- Nie zostały ustalone, jeszcze, przyczyny pożaru . To jest kwestia, która będzie w tej chwili poddawana ustaleniom i są prowadzone konkretne czynności w tym zakresie. Zostały zabezpieczone kwestie monitoringu zewnętrznego i to co zostało z serwerowni, komputerów i wszelkiego rodzaju urządzeń cyfrowych na miejscu samego pożaru - dodał.

Pożar hali przy Marywilskiej. Pomoc dla kupców

- W tej chwili są analizowane możliwości wsparcia dla przedsiębiorców. Mogą to być tylko środki o charakterze specjalnym (...) Co do kwestii wsparcia tzw. zapomogami klęskowymi, ze względu na to, że nie dotyczyło to osób prywatnych, to takie zapomogi nie wchodzą w grę - podkreślił Frankowski.