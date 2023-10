Dr Hanna Machińska: Zatrzymała mnie policja. Czułam się zagrożona

"Zostałam zatrzymana przez policję. Zażądała podania miejscu i celu, w którym się udaję" - przekazała dr Hanna Machińska, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak dodała, mundurowi - mimo jej protestu - eskortowali ją do Uniwersytetu Warszawskiego. Do opisanych przez nią wydarzeń miało dojść, gdy w pobliżu trwały uroczystości z udziałem polityków PiS. - Mówiłam: "Proszę ode mnie odejść, czuję się zagrożona" - opisała w rozmowie z Interią. Stołeczna policja zaprzeczyła, by kogokolwiek "eskortowano" w centrum Warszawy.