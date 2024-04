Podszedł do policjantów i zgłosił, że jego sąsiad jest poszukiwany, jednak finalnie... to on trafił za kratki. Co poszło nie po myśli 58-latka ze Starogardu Gdańskiego? Gdy zawiadomił mundurowych, ci w pierwszej kolejności sprawdzili jego kartotekę. Okazało się, że ma do odbycia karę więzienia. Czyste sumienie miał za to wskazany przez niego mężczyzna.