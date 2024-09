Warszawscy policjanci zatrzymali w sobotę rano trzy osoby, mające związek z piątkowym zdarzeniem w pobliżu wejścia do stacji metra Centrum Nauki Kopernik. 17-latek został wówczas zaatakowany i pchnięty nożem. W wyniku zajścia mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala. Podejrzani o napad są kobieta i dwóch mężczyzn w wieku od 15 do 19 lat.