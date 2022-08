Aktywiści postulują nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie

Oprac.: Sebastian Przybył WIADOMOŚCI LOKALNE

Zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach od godz. 22 do 6 rano - to najnowszy postulat warszawskich aktywistów miejskich. W ich opinii zakaz powinien obowiązywać w centralnych dzielnicach miasta, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i pomoże walczyć z uzależnieniami. Aktywiści złożą w tej sprawie petycję w stołecznym ratuszu.

Zdjęcie Zakaz sprzedaży alkoholu miałyby obowiązywać od godz. 22 do 6 rano / Mateusz Wlodarczyk/FORUM / Agencja FORUM