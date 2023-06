Woda nadaje się wyłącznie do "spłukiwania toalet". Sanepid ostrzega

Oprac.: Sebastian Przybył Małopolskie

Woda w pięciu miejscowościach na terenie gminy Mogilany (woj. małopolskie) nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet - informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie. W wodociągach stwierdzono podwyższoną zawartość bakterii z grupy coli. Urząd Gminy podstawił beczkowozy i zobowiązał się do rozwiązania problemów. Kolejne próbki przeznaczone do analizy mikrobiologicznej zostaną pobrane w czwartek.

Woda w pięciu miejscowościach gminy Mogilany nadaje się tylko do spłukiwania toalet