W budynku od października trwają prace wykończeniowe - informowało wcześniej starostwo. "Nowa siedziba pogotowia ratunkowego w Wieliczce ma być gotowa pod koniec 2021 roku" - informował urząd.

Budowę trzeba było jednak zatrzymać, bo okazało się, że garaże na trzy karetki są za niskie. W garażach powstającej siedziby pogotowia ratunkowego w Wieliczce nie zmieszczą się karetki, które mają tam w przyszłości stacjonować. - Karetka wjedzie, ale za każdym razem trzeba byłoby składać m.in. anteny, a na to nikt nie ma czasu - powiedział, prosząc o zachowanie anonimowości, urzędnik starostwa.

Starosta: "To jest bezczelność projektanta"

Inwestorem zastępczym budowy jest powiat wielicki i to na jego zlecenie przygotowany został projekt - podał "Dziennik Polski". "Pojawił się potężny błąd projektowy. Niestety takich mamy teraz projektantów, że patrzą tylko na to, by wziąć kasę, a później wszelkie poprawki robić w trakcie tzw. nadzorów. Ale w tym wypadku projektant, mówiąc brzydko - przegiął, bo ten błąd powoduje, że musimy te garaże przebudować" - powiedział na sesji rady powiatu starosta powiatu wielickiego Adam Kociołek - napisała gazeta.



"Wypowiedzieliśmy projektantowi umowę, który nie dość, że zawalił sprawę oraz nie wywiązał się z ustaleń dotyczących wprowadzenia zmian, które miały doprowadzić obiekt do takiego stanu, że spełniałby wymogi, to jeszcze żądał za to wynagrodzenia. Powiem wprost, dla mnie jest to bezczelność projektanta" - miał powiedzieć wielicki starosta.

- Została wypowiedziana umowa dotycząca prowadzenia nadzoru autorskiego nad przedmiotową inwestycją. Kolejnym krokiem będzie obciążenie projektanta kosztami nadzoru autorskiego zastępczego, a w konsekwencji wszelkim kosztami naprawy błędu projektowego - przyznała Interii rzeczniczka starostwa w Wieliczce Agata Bijak.



"Koszty naprawy sytuacji będą stosunkowo niewielkie, w porównaniu do tego, co mogło być, gdyby sprawa wyszła na jaw, gdy obiekt byłby już gotowy" - powiedział dziennikowi Kociołek. Według niego kosztami zmian w projekcie oraz nakładami niezbędnymi na przebudowę obiektu zostanie obciążony projektant.

Garaże nowego pogotowia za niskie dla karetek

- Wybudowane garaże nie są dostosowane do wysokości karetek, jakie posiada zespół ratownictwa medycznego w Wieliczce. Oznacza to, że karetka wjedzie do garażu, natomiast w całości nie mieści się dodatkowy osprzęt, taki jak np. antena - wyjaśniła z kolei Interii Agata Bijak ze starostwa w Wieliczce.

Według niej trzeba teraz sprawdzić, na czym dokładnie polegają błędy.



- Aby naprawić błąd, zlecono audyt projektu. Audyt, który potrwa dwa tygodnie, ma na celu dokładne sprawdzenie i wyszukanie ewentualnych innych wad projektu oraz ustalenie najbardziej ekonomicznego i najprostszego rozwiązania zaistniałego problemu. Dokładny koszt robót będzie znany po zakończonym audycie - informuje Agata Bijak.

Według starostwa kłopoty nie wpłyną znacznie na opóźnienie oddania siedziby. Termin mógł się nieznacznie przesunąć w związku z ogólną sytuacją na rynku budowlanym, wynikającą z braku materiałów niezbędnych do realizacji na poszczególnych etapach budowy.



"Budowa bez większych opóźnień". Do czasu

"Budowa nowego miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Wieliczce przy ul. Powstania Styczniowego, w pobliżu drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej 966 rozpoczęła się na początku roku i przebiegała bez większych opóźnień" - informowało Starostwo Powiatowe w Wieliczce na początku października. Wtedy też odbyła się wizytacja budowy, w której brali udział członkowie Zarządu Powiatu Wielickiego: starosta Adam Kociołek, wicestarosta Henryk Gawor, Aleksandra Ślusarek, Stanisław Kyrc i Tomasz Broniowski oraz sekretarz powiatu Rafał Ślęczka.



Starostwo poinformowało wtedy, że w budynku trwały prace wykończeniowe związane z montażem instalacji elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej.



Inwestycja, która szła ku końcowi, zgodnie z tą informacją, miała być zakończona do końca roku.

Lepszy wyjazd, krótszy dojazd

Ambulanse Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dyżurują obecnie w Wieliczce w budynku przychodni przy ul. Szpunara 20. Wyjazd stamtąd utrudniają wąskie uliczki w centrum Wieliczki.



- Nie jest tam wygodnie. Ta inwestycja była rozpoczęta z myślą o tym, żeby ułatwić wyjazd karetek. W tym momencie miejsce ich stacjonowania znajduje się w dość zakorkowanym centrum Wieliczki, gdzie są wąskie uliczki, jest duży ruch, a ambulanse mają kłopot z wyjechaniem i z tym, żeby jak najszybciej dojechać do miejsca zdarzenia - mówi Interii Joanna Sieradzka, rzeczniczka Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Nowa lokalizacja miała zmienić tę sytuację. - To miejsce położone blisko dróg wylotowych i liczymy, że stamtąd ten wyjazd będzie po prostu łatwiejszy - dodała rzeczniczka krakowskiego pogotowia.

Nowy obiekt ma także zapewnić lepsze warunki pracy dla zespołów ratownictwa medycznego. Mają się tam znaleźć wygodne pomieszczenia socjalne, pokoje łączności i opracowania dokumentacji medycznej, magazyn na leki i materiały medyczne oraz garaże dla karetek.

"W projekcie parteru zaplanowano m.in. budowę bloku sanitarnego wraz z szatniami, łazienek, dwóch pomieszczeń administracyjnych, pomieszczeń technicznych i pomocniczych, a także 3-stanowiskowego garażu dla pojazdów KPR" - podało starostwo.

Na piętrze budynku zaplanowano pomieszczenia socjalno-administracyjne przeznaczone dla ratowników oraz dyżurkę, a w części wyższej - pomieszczenie dowodzenia wraz z łazienkami, szatnią i pokojem biurowym. Nowa siedziba pogotowia w Wieliczce wraz z zagospodarowaniem i instalacjami zewnętrznymi ma kosztować w sumie około 3,5 mln zł. Wartość umowy z wykonawcą prac budowlanych to ponad 2,8 mln zł - podało starostwo. Koszty pokrywa województwo małopolskie, które przeznaczyło na budowę około 2,5 mln zł, powiat wielicki, który przeznaczył na inwestycję około 1 mln zł oraz Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, którego udział, to około 50 tys. zł.