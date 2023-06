W budżecie Krakowa na ten rok brakuje ok. 400 mln zł na funkcjonowanie miejskiej komunikacji. Władze miasta o tym problemie wiedziały już pod koniec zeszłego roku, a jednym pomysłem była podwyżka cen biletów lub wzięcie kolejnego kredytu. Przedstawiciele urzędu w grudniu 2022 r. zapowiadali, że jeśli nie znajdą pieniędzy, to mieszkańców czekają cięcia kursów i zmniejszenie częstotliwości.

Teraz pod pretekstem remontu ul. Grzegórzeckiej i Mogilskiej siatka połączeń znów zostanie przycięta. Jak informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie , prace potrwają półtora miesiąca. W tym czasie zostanie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku od ronda Mogilskiego do skrzyżowania ulic Mogilskiej i Lema. Ruch tramwajowy zostanie także wstrzymany na odcinku od ronda Grzegórzeckiego do ul. Starowiślnej. Wszystko z powodu przebudowy linii kolejowej.

Kraków. Linia numer 14 do likwidacji, absurdalne wyjaśnienie

- Chcemy zapewnić, że pasażerowie linii 14 nie zostaną pozbawieni możliwości dojazdu. Po większości trasy linii 14, na odcinku od Ronda Czyżyńskiego do pętli Bronowice, kursować będzie linia 4. Oprócz niej, na najbardziej obciążonym odcinku linii 14 od Ronda Czyżyńskiego do Teatru Słowackiego, kursować będą dodatkowo linie: 1, 10, 22 i 52. Pasażerowie korzystający z linii 14 na odcinku od pętli Bronowice będą mieć do dyspozycji dodatkowo linię zastępczą 77 do przystanku Teatr Słowackiego. Z kolei od strony Mistrzejowic, aż do Ronda Grzegórzeckiego będzie można dojechać linią 9, natomiast dodatkowo do Ronda Czyżyńskiego będzie kursować linia zastępcza 74 - wylicza rzecznik.