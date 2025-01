Jakub Szczepański, Interia: Jak to się stało, że razem z rodziną zamieszkaliście w tym samym budynku co prezydent?

- Bardzo fajny, miły i sympatyczny facet. Nigdy nie zalazł mi za skórę. To normalny sąsiad, złego słowa o nim nie powiem. I nie chodzi tu o żadną politykę, oceniam go z ludzkiej perspektywy. Faktem jest, że nikt sobie nie wybiera sąsiadów.

- W budynku mieszkają trzy rodziny. Kiedy doszło do niebezpiecznej sytuacji z konarem, w domu była moja żona i małe dzieci. Huk był taki, że ludzie obok słyszeli. Przeraziło mnie, że nikt z ochrony prezydenta nawet się nie zorientował. Wypadałoby, żeby ochroniarze głowy państwa chociaż zapytali czy coś się stało, czy trzeba pomóc. A oni, nawet, kiedy zmieniali się rano, nie zauważyli, że to drzewo jest oparte o dom! Po straż pożarną też dzwoniła moja żona. Nie domyślili się, że powinni zareagować.

Pan nie ma zastrzeżeń do prezydenta tylko do ludzi, którzy powinni zapewnić ochronę prezydentowi.

- To, co się dzieje, pokazuje, że na tych funkcjonariuszy nie ma co liczyć. Oni sami mówią, że przełożeni ich nie słuchają. Zgłaszają różne rzeczy i nic z tego nie wynika. Jak sądzę, dopóki nie ukazał się mój materiał na YouTube, do funkcjonariuszy SOP w ogóle nie dotarło, co się stało. Faktem jest, że w niedzielę przyszedł szef ochrony prezydenta i przeprosił. Nie było jednak propozycji, żeby jakkolwiek pomóc. Tam wciąż są niebezpieczne drzewa, a w przyszłości może dojść do tragedii.