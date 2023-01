Policja odnalazła 11-letnią Jagodę z Poronina

- W tej chwili policjanci ustalają dokładne okoliczności i przyczyny zaginięcia Jagody - poinformował rzecznik zakopiańskiej policji asp. sztab. Roman Wieczorek.

"Na obecnym etapie ustaleń to jedyne informacje jakie możemy teraz przekazać" - czytamy we wpisie facebookowym funkcjonariuszy z Zakopanego.

Policjant podziękował wszystkim za duże zaangażowanie w poszukiwania dziewczynki.

Okoliczności wskazywały na ucieczkę z domu

Dziewczynka wyszła z domu w Poroninie pierwszego stycznia o ok. godz. 5:00 nad ranem.

Policja informowała, że Jagoda ostatni raz była widziana tego dnia w okolicy dworca PKP w Poroninie, około 6:15.

Jak informowali policjanci, okoliczności wskazywały na to, że uciekła z domu. 11-latkę zarejestrowały kamery monitoringu na stacji PKP w Krakowie w niedzielę ok. godz. 9. Policja prosiła o rozpowszechnianie jej fotografii i przekazywanie wszelkich informacji wskazujących na to, gdzie może przebywać.

Briefing prasowy

W związku z poszukiwaniami jeszcze w poniedziałek policja zorganizowała konferencję prasową.

- Dziewczynka dojechała pociągiem do Krakowa i wyszła z dworca kolejowego. Staramy się zebrać jak najwięcej informacji, stąd nasz apel: ktokolwiek widział Jagodę w Krakowie, być może spotkał ją w sklepie, McDonaldzie, w tramwaju, w autobusie komunikacji miejskiej, na klatce schodowej - bardzo prosimy o kontakt z policją. Wszelkie informacje są dla nas niezwykle ważne. Wszystkie okoliczności wskazują na to, że mamy do czynienia z ucieczką nieletniej z domu - prosił rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek podczas wtorkowego briefingu prasowego.

Policjanci otrzymywali w sprawie zaginionej wiele telefonów, przeglądali też komentarze w mediach społecznościowych, żeby trafić na trop Jagody.

