Do zdarzenia doszło w niedzielę przed południem w Sygontce (woj. śląskie). Policjanci zostali wezwani do wypadku drogowego , gdzie osoba kierująca Hondą Civic potrąciła 72-letnią rowerzystkę , a następnie odjechała nie udzielając jej pomocy. Ofiara wypadku zmarła.

Sygontka. Pijana kobieta potrąciła rowerzystkę, uciekała przed policją

"37-letnia kobieta i jej 32-letni kompan w chwili zatrzymania byli pijani. Oboje mieli w organizmie po ponad dwa promile alkoholu i nie przyznawali się do winy. Zostali więc zatrzymani do wyjaśnienia i trafili do policyjnego aresztu" - czytamy w komunikacie KMP w Częstochowie.

Śląskie. 37-latka śmiertelnie potrąciła rowerzystkę. Grozi jej 20 lat więzienia

We wtorek sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował kobietę na trzy miesiące. Zatrzymany mężczyzna usłyszał z kolei zarzut nieudzielenia pomocy poszkodowanej, za co grozi mu kara do trzech lat więzienia. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór i poręczenie majątkowe w wysokości 10 tys. zł.