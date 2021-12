Do napadu doszło około godziny 13. Napastnicy wybrali na cel sklep jubilerski przy ulicy Starowiślnej. - Zamaskowani mężczyźni po wejściu do lokalu sterroryzowali ekspedientki. Byli brutalni, jednej z nich przyłożyli do szyi nóż - przekazał Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji.

Jak dodał, poszukiwani użyli przedmiotu przypominającego pistolet. Z gablot skradli biżuterię, a następnie uciekli. Wartość zrabowanych przedmiotów nie została podana.

- Trwają działania mające na celu ujęcie sprawców. Policjanci sprawdzają miejski monitoring i prowadzą oględziny na miejscu zdarzenia - dodał Gleń.

