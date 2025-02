Część obserwatorów zaczęła sugerować, że decyzja Rosjan spowodowana jest ogromnymi stratami w pojazdach opancerzonych , które zostały zniszczone w walce. Niewiele ma to jednak wspólnego z rzeczywistością frontową.

Jak wskazują eksperci wojskowi portalu Defense Express, wykorzystywanie zwierząt to odpowiedź na działania ukraińskich dronów .

Wojna w Ukrainie. Zwierzęta w służbie rosyjskiej armii

Według oficjalnych informacji rosyjskiego Ministerstwa Obrony, jeszcze przed pełnoskalową inwazją, konie i osły funkcjonowały w kilku jednostkach wojskowych m.in. 55. Brygadzie Strzelców Zmotoryzowanych i 34. Brygadzie Strzelców Zmotoryzowanych Górskich. Obydwie jednostki wykorzystywały zwierzęta juczne do celów logistycznych w warunkach górskich .

Choć wojna w Ukrainie nie toczy się w górach Kaukazu, to według analityków, sam sposób walki i przez to potrzeba organizacji logistyki ma wiele cech wspólnych. Rosyjscy wojskowi od wielu miesięcy wskazują na problem dużej aktywności ukraińskich dronów, przez co w wielu miejscach powstała tzw. "szara strefa" o powierzchni kilku kilometrów.