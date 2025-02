Pakują do plecaków. Tak turyści łamią zakaz, idąc w góry. TPN apeluje

Na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego nie wolno wprowadzać psów - przypomina TPN. Choć ta zasada nie jest nowa, to w mediach społecznościowych władze poinformowały o coraz częstszych przypadkach wprowadzania czworonogów do Parku. "To niebezpieczne" - czytamy w komunikacie.