Informację o podpaleniu przed konsulatem potwierdził Polsat News. Jako pierwsze informacje o zdarzeniu podało RMF FM.

Do zdarzenia miało dojść ok. godz. 7:30. Oficer prasowy komendy miejskiej policji Piotr Szpiech przekazał, że 63-letni mężczyzna stał w kolejce do Konsulatu Generalnego Ukrainy przy ul. Beliny-Prażmowskiego 4.

Podpalił się i zaczął biec, jest w ciężkim stanie

W pewnym momencie senior zaczął wykrzykiwać po ukraińsku hasła nawołujące do powrotu do ojczyzny i walki z Rosjanami. Swoje słowa kierował do zgromadzonych przed konsulatem osób.

Chwilę później mężczyzna oblał się łatwopalną substancją i podpalił, a następnie zaczął biec.

63-latek został ugaszony przez świadka zdarzenia oraz policjantów pełniących służbę w pobliżu. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, jest w stanie ciężkim, zagrażającym życiu.

