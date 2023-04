"Niestety, pomimo wysiłków lekarzy specjalistów z Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, dziś po południu zmarł pacjent, który 13 kwietnia trafił do Szpitala Rydygiera w ciężkim stanie, wynikającym z obrażeń po podpaleniu się przed konsulatem Ukrainy. Od dnia przyjęcia pacjent przebywał w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym Szpitala Rydygiera w Krakowie" - przekazała reporterce Polsat News placówka.

Podpalił się pod ukraińskim konsulatem

63-letni obywatel Ukrainy podpalił się w czwartek rano przed konsulatem Ukrainy w Krakowie. Mężczyznę w stanie ciężkim, zagrażającym życiu, pogotowie zabrało do szpitala.

Jak poinformował wtedy oficer prasowy komendy miejskiej policji Piotr Szpiech, do zdarzenia doszło przed godziną 8 rano. Mężczyzna stojący w kolejce do Konsulatu Generalnego Ukrainy przy ul. Beliny-Prażmowskiego 4 zaczął wykrzykiwać hasła w języku ukraińskim - o "pomocy", "korupcji", nawoływać rodaków do powrotu do Ukrainy, mężczyzn do walki za ojczyznę.

Według relacji medialnych miał być elegancko, schludnie ubrany, miał na sobie ciepłą kurtkę. Nagle oblał się substancją łatwopalną, podpalił i zaczął biec.

Patrol policji pełniący służbę w pobliżu oraz świadek zdarzenia ugasili ogień, na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe.

Tego samego dnia prokuratura wszczęła postępowanie w związku z podpaleniem się 63-latka. Śledczy ustalą, czy doszło też do narażenia na utratę życia lub zdrowia osób stojących w kolejce do budynku.