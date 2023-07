Poniedziałkowe silne deszcze w połączeniu z wyładowaniami atmosferycznymi sprawiły, że strażacy z województwa małopolskiego musieli interweniować do tej pory niemal 200 razy. Gwałtowne burze doprowadziły m.in. do pożaru budynku, a w Rabce-Zdrój doszło do powodzi błyskawicznej. Jak dowiedziała się Interia, najpoważniejsza sytuacja panuje obecnie w powiecie nowotarskim.