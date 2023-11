Łódź: "Zabetonowane auto" na środku placu budowy

Na profilu LDZ Zmotoryzowani Łodzianie opublikowano film, na którym widać, jak ekipa budowlana przygotowuje pozostawione na placu budowy auto do "zabetonowania".

Łódź. Zabetonowane auto stoi i czeka na odholowanie

Według administratora profilu , który nagłośnił historię, unikatowe ujęcia "zabetonowanego" samochodu to efekt niedostatecznego zaangażowania straży miejskiej.

Zdjęcia auta z Łodzi podbijają internet. Miasto zabrało głos

- Sytuacja na pewno przykuwa uwagę, ale nie wpływa w żaden sposób na jakość remontu. Musi on skończyć się do końca br. Jak na razie nie mamy kontaktu z właścicielem pojazdu. Apelujemy, by sam się zgłosił. Nie znamy przyczyn, dlaczego zaparkował auto w ten sposób, mimo remontu - powiedział w rozmowie z Polsat News Paweł Śpiechowicz, specjalista ds. komunikacji w Urzędzie Miasta Łodzi.