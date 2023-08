Winiety w Europie - w jakich krajach obowiązują w 2023?

W tym roku zakup winiet dla samochodów poniżej 3,5 tony jest konieczny w 10 europejskich krajach. Winiety to jeden ze sposobów pobierania opłat za przejazd autostradami. Każde państwo indywidualnie ustala terminy ważności poszczególnych zezwoleń i kwoty, jakie należy za nie uiścić - wszystkie niezbędne informacje znajdują się na poniższej liście:

Do 129 cm (oraz wszelkie pojazdy kempingowe):

Nie oznacza to jednak, że w innych państwach autostrady są darmowe, np. w Chorwacji - jednym z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków wśród polskich turystów - opłaty za przejazd są pobierane na bramkach .

Podobnie jest we Francji, Grecji, Włoszech, Macedonii , a także na półwyspie Iberyjskim - w Hiszpanii i Portugalii .

Co do zasady autostrady i drogi ekspresowe (nie licząc pewnych wyjątków, np. przejazdów tunelami czy mostami) są bezpłatne w krajach Beneluxu ( Belgii, Holandii i Luksemburgu) , Danii, Finlandii, Estonii, Szwecji, Liechtensteinie, Litwie, Niemczech, a także w Wielkiej Brytanii .

W których krajach jest wymagana winieta elektroniczna?

Od 1 sierpnia 2023 do grona krajów, w których można posługiwać się e-winietami dołączyła Szwajcaria. Trzeba jednak pamiętać, że w tym kraju obowiązuje tylko jeden rodzaj zezwolenia - na cały rok. Cena to 40 CHF, czyli na ten moment ok. 186 zł. Papierowe winiety można obecnie nabyć jeszcze tylko w dwóch krajach (równolegle z elektronicznymi) - właśnie w Szwajcarii, a także w Austrii.