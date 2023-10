Pięciu zabójców Miłosza B. trafi do więzienia na okres od 9 do 15 lat - zdecydował Sąd Okręgowy w Krakowie. To wyrok w sprawie brutalnego morderstwa sprzed lat, którym żyła cała Polska. W uzasadnieniu sędzia uznał, że nie przychylił się do wniosku prokuratury, jakoby napastnicy mieli działać z zamiarem zabójstwa Miłosza B. ze względu na niewystarczający materiał dowodowy.