Policjanci z krakowskiej komendy miejskiej zaapelowali o pomoc w identyfikacji sprawców pobicia mężczyzny w autobusie komunikacji miejskiej. Wydarzyło się to 25 sierpnia w pobliżu Błoń.

Grupa liczyła cztery osoby - to kobieta i trzech mężczyzn. Poszkodowany był przez nich kopany w tułów oraz głowę, co naraziła go na "bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia".