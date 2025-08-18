- Mieliśmy sytuacje, która wymagała sprawdzenia przez służby, w tym Straż Graniczną - przekazała Interii rzeczniczka lotniska Kraków-Balice Monika Chylaszek.

Jak dodała, "na chwilę trzeba było wstrzymać loty". - Nie stwierdzono niczego groźnego - wyjaśniła.

Rzeczniczka lotniska zaznaczyła, że loty zostały już wznowione.

Akcja służb na lotnisku Kraków-Balice. Chwilowo wstrzymano loty

O zamknięciu Lotniska Kraków-Balice poinformowano w mediach społecznościowych o godzinie 8:39.

"Ze względów bezpieczeństwa operacje lotnicze z / do Kraków Airport są chwilowo wstrzymane" - przekazano.

Wyjaśniono, że chodzi o "działania służb państwowych".

Władze lotniska podziękowały za wyrozumiałość.

Kraków. Oświadczyny na płycie lotniska

Na początku sierpnia doszło do nietypowego zdarzenia na płycie lotniska Kraków-Balice. Mężczyzna o imieniu Sylwester oświadczył się swojej ukochanej Aleksandrze. Kobieta powiedziała ukochanemu "tak", a zdarzenie zostało skomentowane przez pracowników portu lotniczego oraz linii lotniczych Ryanair.

Jak wskazano w komunikacie, pracownicy "z ogromnym zaangażowaniem zaaranżowali tę wyjątkową chwilę". Narzeczony w rozmowie personelem lotniska przekazała, że od dawna marzył, żeby oświadczyć się swojej ukochanej tuż obok samolotu. Zaręczyny zostały zorganizowane pod pretekstem urodzinowego wyjazdu.

Dzięki temu pani Aleksandra nie spodziewała się, co ją czeka po przybycie na lotnisko. Kiedy para szła w kierunku samolotu, pan Sylwester uklęknął na jedno kolano i poprosił swoją ukochaną o rękę. Jak wynika z komunikatu Krakow Airport, emocje udzieliły się zarówno pasażerom, jak i załodze Ryanair oraz zespołowi VIP&Business Services.

