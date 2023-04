Ukradł bramę cmentarną. Znalazła się osiem miesięcy później. W tej samej gminie

Sprawa ma swój początek w ubiegłym roku. W nocy z 15 na 16 sierpnia 2022 roku z cmentarza w miejscowości Stara Jabłona w gminie Niegosławice zniknęła wielka dwuskrzydłowa brama cmentarna z furtką. Jej wartość oszacowano wówczas na 12 tysięcy złotych.

Tajemnicza kradzież bramy cmentarnej

Choć funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Szprotawie szybko zainteresowali się nietypową kradzieżą, sprawca pozostawał nieuchwytny.

- Zgromadzony w tamtym momencie materiał dowodowy nie pozwolił nam dotrzeć do osoby odpowiedzialnej za ten czyn - relacjonuje dziś sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko.

Reklama

Dopiero w zeszłym tygodniu nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji.

- Praca operacyjna oraz bardzo dobre rozpoznanie w terenie policjantów z Komisariatu Policji w Szprotawie pozwoliły wytypować osobę, która może być odpowiedzialna za dokonanie kradzieży - tłumaczy Szlachetko.

Zatrzymany 28-latek

Miało to miejsce w poniedziałek podczas przeszukania na jednej z posesji na terenie tej samej gminy. Jak się okazało to właśnie tam policjanci znaleźli bramę wraz z furtką. Zatrzymany 28-latek przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. Funkcjonariusze nie podali jednak motywacji sprawcy.

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, który zgodnie z kodeksem karnym zagrożony jest karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Brama wróciła już na swoje miejsce.