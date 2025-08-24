Tragedia na autostradzie. Kierowca ciężarówki staranował bramki

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Na autostradzie A2 w lubuskiej miejscowości Tarnawa Rzepińska doszło do śmiertelnego wypadku. Kierowca ciężarówki staranował biletomat zainstalowany w bramkach na Punkcie Poboru Opłat Tarnawa. Jak przekazała straż pożarna z Sulęcina, mężczyzna zginął na miejscu.

Ciężarówka wjechała w biletomat na A2
Ciężarówka wjechała w biletomat na A2Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęciniefacebook.com

W nocy z soboty na niedzielę na autostradzie A2 doszło do tragicznego wypadku. "Samochód ciężarowy z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w biletomat w Punkcie Poboru Opłat Tarnawa" - przekazała Komenda Powiatowa PSP w Sulęcinie.

Strażacy gaszący palący się pojazd przy punkcie poboru opłat, gęsty dym unoszący się do góry, wokół żółte barierki ochronne i pozostałości po wypadku, nocna akcja ratunkowa w świetle reflektorów.
Ciężarówka wjechała w biletomat na A2Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęciniefacebook.com

Tragedia na A2. Ciężarówka wjechała w biletomat

Jak podały służby, pojazd się przewrócił i zapalił, a "kierowca poniósł śmierć na miejscu" Autostrada A2 w kierunku Poznania była przez kilka godzin zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy: od węzła Rzepin drogą krajową nr 92 do węzła Torzym.

"Na miejscu interweniowali strażacy z PSP Sulęcin, OSP Torzym, OSP Gądków Wlk. i OSP Boczów" - czytamy w komunikacie.

Zobacz również:

Tragiczny wypadek w Netcie Pierwszej
Podlaskie

Tragedia na Podlasiu. Zginęły dwie osoby

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz
Podwyżka akcyzy i podatku cukrowego. Wójcik w ''Gościu Wydarzeń'': Szukają pieniędzy w kieszeniach PolakówPolsat NewsPolsat News

Najnowsze