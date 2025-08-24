W nocy z soboty na niedzielę na autostradzie A2 doszło do tragicznego wypadku. "Samochód ciężarowy z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w biletomat w Punkcie Poboru Opłat Tarnawa" - przekazała Komenda Powiatowa PSP w Sulęcinie.

Ciężarówka wjechała w biletomat na A2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie facebook.com

Tragedia na A2. Ciężarówka wjechała w biletomat

Jak podały służby, pojazd się przewrócił i zapalił, a "kierowca poniósł śmierć na miejscu" Autostrada A2 w kierunku Poznania była przez kilka godzin zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy: od węzła Rzepin drogą krajową nr 92 do węzła Torzym.

"Na miejscu interweniowali strażacy z PSP Sulęcin, OSP Torzym, OSP Gądków Wlk. i OSP Boczów" - czytamy w komunikacie.

