Do tragedii doszło w niedzielę w kurorcie Zermatt w Szwajcarii - donosi portal swissinfo.ch.

Policja kantonu Valais podała, że "podczas swojej wyprawy, para alpinistów usłyszała wołanie o pomoc dochodzące ze szczeliny".

Na miejsce wezwali pomoc, a dzięki przesłanej lokalizacji z telefonu służby ratunkowe szybko przybyły na miejsce.

Szwajcaria: Zginął polski alpinista

34-letniego Polaka udało się wydobyć z lodowej szczeliny przy użyciu śmigłowca Air Zermatt i udzielić mu pierwszej pomocy.

Następnie mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Sion. Tam zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Lokalna prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności tragicznego wypadku.

Źródło: swissinfo.ch

