Tragiczny wypadek Polaka w Alpach. 34-latek nie żyje
Tragedia na alpejskim masywie Monte Rosa w Szwajcarii. 34-latek z Polski podczas wyprawy wpadł w szczelinę lodowca. Mimo interwencji ratowników górskich mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Do tragedii doszło w niedzielę w kurorcie Zermatt w Szwajcarii - donosi portal swissinfo.ch.
Policja kantonu Valais podała, że "podczas swojej wyprawy, para alpinistów usłyszała wołanie o pomoc dochodzące ze szczeliny".
Na miejsce wezwali pomoc, a dzięki przesłanej lokalizacji z telefonu służby ratunkowe szybko przybyły na miejsce.
Szwajcaria: Zginął polski alpinista
34-letniego Polaka udało się wydobyć z lodowej szczeliny przy użyciu śmigłowca Air Zermatt i udzielić mu pierwszej pomocy.
Następnie mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Sion. Tam zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Lokalna prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności tragicznego wypadku.
Źródło: swissinfo.ch