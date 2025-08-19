Tragiczny wypadek Polaka w Alpach. 34-latek nie żyje

Tragedia na alpejskim masywie Monte Rosa w Szwajcarii. 34-latek z Polski podczas wyprawy wpadł w szczelinę lodowca. Mimo interwencji ratowników górskich mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Do tragedii doszło w niedzielę w kurorcie Zermatt w Szwajcarii - donosi portal swissinfo.ch.

Policja kantonu Valais podała, że "podczas swojej wyprawy, para alpinistów usłyszała wołanie o pomoc dochodzące ze szczeliny".

    Na miejsce wezwali pomoc, a dzięki przesłanej lokalizacji z telefonu służby ratunkowe szybko przybyły na miejsce.

    Szwajcaria: Zginął polski alpinista

    34-letniego Polaka udało się wydobyć z lodowej szczeliny przy użyciu śmigłowca Air Zermatt i udzielić mu pierwszej pomocy. 

    Następnie mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Sion. Tam zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

    Lokalna prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności tragicznego wypadku.

    Źródło: swissinfo.ch

