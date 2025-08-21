Tragedia na Podlasiu. Zginęły dwie osoby
Tragiczny wypadek z udziałem dwóch samochodów ciężarowych w Netcie Pierwszej (woj. podlaskie). - Na skutek zderzenia pojazdów dwie osoby poniosły śmierć na miejscu - poinformowała kom. Marta Rodzik.
Do wypadku doszło około 16:00 w znajdującej się nieopodal Augustowa miejscowości Netta Pierwsza. Jak przekazała w rozmowie z polsatnews.pl kom. Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w zdarzeniu uczestniczyły dwa wozy ciężarowe: iveco i volvo.
Podlaskie. Tragiczny wypadek z udziałem dwóch ciężarówek
Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że kierowca ciężarówki iveco, jadąc w stronę oddalonych o ok. 5 km Białobrzegów, nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi volvo, który nadjeżdżał z lewej strony.
Chodzi o 21-letniego kierowcę ciężarówki volvo oraz kobietę, która podróżowała wraz z nim. Obrażenia odniósł także mężczyzna kierujący iveco, który został przewieziony do szpitala.