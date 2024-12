Skrajnie wygłodzona trzylatka. Nowe informacje w sprawie rodziców

- Rodzice usłyszeli zarzuty stworzenia zagrożenia choroby realnie zagrażającej życiu w postaci wydajności wielonarządowej, do której doprowadzono przez nieodpowiednie odżywianie - powiedziała prok. Antonowicz. - W ocenie prokuratury stanowiło to także znamiona przestępstwa znęcania się - dodała.

Rodzice skrajnie wygłodzonej 3,5-latki złożyli zeznania

- 45-letni ojciec także nie przyznał się do zarzucanych czynów. Mężczyzna podał również to, co matka, że dziewczynka nie chciała spożywać innych produktów - przekazała rzeczniczka.

Prok. Antonowicz zdementowała informacje, by oboje rodzice byli na diecie wykluczającej konkretne produkty z diety. - Ojciec żywi się wszystkimi produktami, matka od kilku lat jest na diecie owocowo-warzywnej . W jej ocenie to właśnie dlatego jej córka również nie chciała spożywać innych produktów - wyjaśniła.

"Podejrzani nie mają autorefleksji. W ich ocenie jest to przeoczenie"

Prokuratura złożyła wnioski o tymczasowe aresztowanie rodziców. Za zarzucane czyny grozi kara pozbawienia wolności od trzech do 30 lat. - Podejrzani nie mają autorefleksji. W ich ocenie jest to przeoczenie - powiedziała rzeczniczka.

W dokumentacji, do której dotarli śledczy, znalazła się informacja, że dziewczynka 1,5 roku wcześniej ważyła więcej . Dziewczynka nie była zapisana do poradni podstawowej opieki zdrowotnej, a około 1,5 roku temu miała być ostatni raz na prywatnej wizycie u lekarza.

Rzeczniczka przekazała, że wyjaśnienia rodziców w zakresie odżywiania dziewczynki są zbieżne, ale różnią się co do szczegółów. Dodała również, że dziewczynka do tej pory odmawia spożywania innych produktów, co oznacza, że może cierpieć zaburzenia łaknienia.