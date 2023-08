Ostrzegał przed patrolem. "Zamrugał" do nieoznakowanego radiowozu

33-letni kierowca chciał ostrzec pozostałych na drodze, że w pobliżu stoi patrol policji. Aby to zrobić, "mrugnął" światłami samochodowymi. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem - mężczyzna nie zdawał sobie sprawy z tego, że wysłał sygnał do nieoznakowanego radiowozu. Podczas kontroli okazało się, że 33-latek nie posiada uprawnień do kierowania.