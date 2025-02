Policjanci nieustannie apelują o ostrożność na drodze, jednak wciąż zdarza się, że kierowcy nie traktują tego poważnie. W minioną środę w Przylepie (woj. lubuskie) było o krok od wypadku z udziałem kierowcy bmw . Tym razem do wypadku mogło dojść na przejeździe kolejowym.

Jak podkreślono w komunikacie, mężczyzna zignorował sygnał nakazujący bezwzględne zatrzymanie się przed przejazdem. "Refleksja przyszła za późno, bo kierowca zatrzymał się tuż przed torami, a na dach jego samochodu spadł opuszczający się szlaban . Kierowca, zamiast wycofać pojazd, pojechał do przodu i w ten sposób został zablokowany przez opuszczone rogatki" - czytamy.

Przylep. Kierowca utknął między rogatkami. Pasażerki wyłamały szlaban

Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 3 tys. złotych. Co więcej, na jego konto trafiło także 15 punktów karnych .

Wypadki na przejazdach kolejowych. "Maszynista potrzebuje kilometra"

Mundurowi wyjaśniają również, że aby zatrzymać rozpędzony do 100 km/h pociąg, maszynista potrzebuje kilometra. "Ciężar pociągu powoduje, że do jego wyhamowania potrzebna jest odpowiednia odległość, a prowadzący go maszynista nie jest w stanie opanować tak dużej masy w czasie, który pozwoli uniknąć kolizji" - dodano.