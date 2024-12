Nastawniczy wykoleił pociąg w Koszalinie. Był pijany

Koszalińscy policjanci zatrzymali 56-latka, który w stanie nietrzeźwości pełnił funkcję nastawniczego na głównej stacji kolejowej. Podczas swojej zmiany mężczyzna niewłaściwie przestawił zwrotnicę torów, co doprowadziło do wykolejenia pociągu. Mężczyzna usłyszał zarzut. Grozi mu do pięciu lat więzienia.