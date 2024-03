Jak czytamy we wpisie, akcja strząsania gniazd odbędzie się w marcu. Z kolei w kwietniu swoją pracę ma rozpocząć sokolnik. "Uważamy, że podjęte przez nas prace przywrócą komfort życia naszym mieszkańcom, a także umożliwią swobodne korzystanie z miejskiej przestrzeni" - zaznaczył burmistrz Świebodzina.

Świebodzin. Chcą wypędzić ptaki z parku. Fala komentarzy

" Jak panu nie wstyd wypisywać takie androny i chełpić się niszczeniem gniazd i straszeniem ptaków?! (...) Przywracasz park mieszkańcom poprzez pozbycie się z niego ptaków? Nie słyszałam dawno czegoś równie beznadziejnego" - grzmi mec. Karolina Kuszlewicz, autorka projektu "W imieniu zwierząt i przyrody - głosem adwokatki". Zadała też pytania skierowane do Sielickiego, na które odpowiedzi domagała się kilkukrotnie.

Do komentarza odniósł się sam burmistrz. "Zapraszam na wiosnę do tego parku, posiedzi pani, zje może kanapeczkę na ławeczce, z dziećmi się pobawi na pływającej w odchodach kostce. Wtedy pani zrozumie mieszkańców tego miasta i problemy tego parku. Do zobaczenia!" - wskazał.