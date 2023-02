Bowling City w Gorzowie Wielkopolskim funkcjonuje jako czterotorowa kręgielnia, miejsce, gdzie można zagrać w bilard oraz wypić drinki przygotowywane przez barmanów. To właśnie w tym miejscu dwie klientki miały słownie obrażać obsługę, a następnie wysmarować ciastem stoły, kanapy i podłogę.

"Używały stwierdzeń sięgających dna"

"Pani Nikola H. i pani Joanna H. potraktowały całą naszą załogę w sposób bezczelny, używając w naszym kierunku stwierdzeń sięgających dna" - czytamy na profilu na Facebooku. Autor wpisu przytoczył określenia, które miały być kierowane do obsługi: "Najpierw obsługujecie facetów a potem kobiety, bo swędzą was p*zdy", "Takie dz*wki trzeba spalić".

"Najbardziej jednak oburzył nas tekst skierowany do naszej koleżanki pochodzącej z Ukrainy: "Wyp***dalaj na Ukrainę" - podano dalej. "Chwilę wcześniej próbując nas 'wyedukować' co to jest szacunek do ludzi" - dodano.

To nie był koniec. "Zostały tez podważone kompetencje naszej barmanki. Pani stwierdziła ze drink MARGARITA jest słony i dlaczego w nim znajduje się sól" - relacjonowano, przypominając przepis na koktajl, który podaje się w kieliszku obsypanym solą.

"Na koniec podczas sprzątania loży pani stwierdziła ze 'zostawia dla nas prezent w postaci wysmarowanej podłogi, stołów i kanap ciastem'" - opisano, dołączając zdjęcia.

Administratorzy profilu na Facebooku przeprosili gości, którzy musieli uczestniczyć w tej sytuacji. "Dla nas również była bardzo niesmaczna. Nie pozwolimy na poniżanie naszych pracowników i dbamy o ich dobre samopoczucie" - podkreślono.

Klientki opublikowały swoje recenzje

Obie kobiety opublikowały swoje opinie po wizycie w kręgielni, przyznając miejscu jedną gwiazdkę na pięć możliwych. "TOTALNIE NIE POLECAM! Tak wstrętnej okropnej obsługi jeszcze nie doświadczyłam. Barmanki (o ile można je tak nazwać, bo nawet shakera nie potrafią użyć ani drinków robić), zbierają ze stołów butelki jeszcze z alkoholem, krzywo się patrzą, obgadują za plecami" - czytamy.

"Zero kultury, zero profesjonalnej obsługi" - dodały.

Zdjęcie Zrzut ekranu. Opinia jednej z klientek / Bowling City / facebook.com