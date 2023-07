Od kierowcy autokaru pobrano krew do badań . Obecnie wiadomo, że był on trzeźwy.

Do wypadku doszło na zjeździe z ronda, pojazd przewrócił się na bok. - Poszkodowane zostały dwie osoby, 17 podróżujących odniosło niegroźne obrażenia, są to głównie niewielkie otarcia - przekazał Interii dyżurny Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Poszkodowanych opatrzono na miejscu.



Autokar jechał z Białorusi do Modlina. - Pojazdem podróżowali dorośli i dzieci - w sumie 49 pasażerów.



Akcja medyczna została już zakończona. W działania zaangażowanych było sześć zastępów straży pożarnej.