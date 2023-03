Kordian Świstek ostatni raz widziany był na terenie Dęblina, 10 lutego. Od tamtej pory nie nawiązywał kontaktu z bliskimi.

21-latek przebywał w Dęblinie, gdyż jest żołnierzem służby dobrowolnej w miejscowej jednostce. Według informacji "Faktu" Świstek poszedł do lekarza. Nie dotarł jednak do gabinetu na umówioną wizytę o godz. 14:00. Nie wrócił również do jednostki i od tamtego czasu ślad po nim zaginął.

Kordian Świstek zaginął. Cechy charakterystyczne 21-latka



W lutym policja opublikowała zdjęcia zaginionego. Szer. Kordian Świstek ma około 180 centymetrów wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne włosy, brązowe oczy i bladą cerę.

W dniu zaginięcia 21-latek ubrany był w: kurtkę koloru czerwonego, białą bluzę z kapturem, ciemne dresowe spodnie, białe buty sportowe.

W poniedziałek, miesiąc po zaginięciu 21-latka, Żandarmeria Wojskowa z Lublina opublikowała jego nowe zdjęcia.



"Uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 723-254-685 osoby, które poruszały się pojazdami po trasie nr 48 Zajezierze - Dęblin w dniu 10 lutego 2023 r. w godzinach 16:00 - 17:00 w okolicach mostu na rzece Wiśle i wdziały (bądź posiadają rejestratory jazdy) mężczyznę ubranego w podany powyżej sposób" - zaapelowano.