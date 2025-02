Poranek nie zaczął się najprzyjemniej. W Jeleniej Górze panował mróz sięgający -16,5 st. C. Znacznie cieplej było jednak w Ustce, gdzie temperatura była dodatnia i wyniosła 1,3 st. C - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień nie przyniesie jednak nieprzyjemnych niespodzianek.

Pogoda przepełniona spokojem

Rano na Pomorzu kierowcom we znaki mogą się dać mgły , ograniczające widzialność do 300 metrów.

W ciągu dnia mrozy całkiem nie odpuszczą i utrzymają się głównie na terenach podgórskich, gdzie będzie od -6 do -1 st. C. Lekkiego mrozu można też spodziewać się na północnym wschodzie, a w większości Polski będzie od zera do 2 stopni powyżej zera. Najcieplej będzie na krańcach północno-zachodnich: do 3 stopni Celsjusza.