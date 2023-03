Aktywność militarna Rosji na wyspie wzrasta od kilku lat, a od 2014 roku odbywały się tam m.in. ćwiczenia wojsk powietrznodesantowych.

Gogland (fin. Suursaari, szw. Hogland), o powierzchni ok. 21 km kwadratowych, jest największą wyspą w Zatoce Fińskiej. Znajduje się ok. 40 km od południowych wybrzeży Finlandii (port Kotka) oraz ok. 55 km od północnych brzegów Estonii. Stamtąd lot helikopterem do Helsinek trwa zaledwie 10 minut - wskazało Yle.

Według dziennikarskiego śledztwa z tej właśnie wyspy prawdopodobnie pochodziło źródło zakłóceń w odbiorze sygnału GPS, co w ubiegłym roku miało wpływ na ruch lotniczy w południowej Finlandii.

Wyspa ma znaczenia wywiadowcze

Zdaniem komentatorów, działalność Rosji na wyspie nie stanowi fizycznego zagrożenia militarnego dla Finlandii. - Geografię należy jednak brać pod uwagę w planowaniu obronnym, a szczególnie w aspektach dywersyjnym czy wywiadowczym - uważa czołowy ekspert Fińskiego Instytut Polityki Zagranicznej Charly Salonius-Pasternak.

Podobnego zdania jest dowódca Marynarki Wojennej Estonii. Wyspa jest jedną ze "skał na morzu" i jej znaczenie wywiadowcze jest większe niż militarne - uważa komandor Juri Saska. "Dobrze być w jej posiadaniu, ale trudniej nią zarządzać" - dodał. Fińskie służby odmówiły komentarza w tej sprawie.

Rosja zainstalowała sprzęt

Ze zdjęć satelitarnych wynika, że na wyspie zainstalowano wieżę kontroli lotów, stację pogodową, punkt tankowania paliwa oraz specjalistyczne oświetlenie. Wskazuje się również, że wyspa miała mieć znaczenie strategiczne w związku z gazociągiem Nord Stream.



Wyspa Gogland należała do Finlandii w okresie XX-lecia międzywojennego, była zdemilitaryzowana i stanowiła atrakcję turystyczną. ZSRR przejął wyspę oraz część innych wschodnich terenów Finlandii w wyniku wojny w latach 1939-1940.