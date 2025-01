Puławy. Radna PSL zmieniła front. PiS przejął władzę w radzie miasta

PiS przejmuje władzę w Puławach. Czarnek triumfuje

Zadowolenia ze zmiany władzy w Puławach nie krył poseł PiS Przemysław Czarnek. Były minister edukacji i nauki podziękował wicemarszałkowi woj. lubelskiego Markowi Grzegorzowi Wojciechowskiemu. Wychodzi na to, że to właśnie on nakłonił radną z PSL do zmiany frontu.