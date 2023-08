Po śmiertelnym wypadku w Chodlu w powiecie opolskim zamieniono ciała dwóch kobiet. - Rodzina miała wątpliwości co do tożsamości osoby i w dniu pochówku zakwestionowała, że to jest członek rodziny - przekazała PAP prokurator Magdalena Naczas z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.