Na poboczu drogi znalazł 10 tys. zł. Pieniądze były zwinięte w rulon

71-letni mieszkaniec gminy Stężyca znalazł w zwiniętym rulonie 10 tysięcy złotych. Pieniądze zwrócił na komisariat, dzięki czemu funkcjonariusze mogli szybko podjąć interwencję. Udało się ustalić do kogo należała gotówka. Chwilę później do komendy przyjechała 46-latka, by odebrać swoją własność.

Zdjęcie 46-latka, jak podkreślają policjanci, była szczęśliwa, że odzyskała zgubioną gotówkę. / ZOFIA BAZAK / East News