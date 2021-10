Lublin: Mężczyzna wpadł do szybu windowego. Nieprzytomny trafił do szpitala

Mężczyzna wpadł do szybu windowego z dużej wysokości. Karetka zabrała go do szpitala z obrażeniami ciała. Do zdarzenia doszło w sobotę w jednym z wieżowców na osiedlu Czechów w Lublinie.

Zdjęcie Mężczyzna wpadł do szybu windy; na miejscu pracują służby/zdj. ilustracyjne / Pixabay / pixabay.com