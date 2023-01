Asp. szt. Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie poinformował w czwartek o dotkliwym pobiciu 33-latka przez nieznanych mu mężczyzn w centrum Stoczka Łukowskiego.

- Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że napastnicy bili go pięściami i kopali po całym ciele. Później zaciągnęli do pobliskiego audi i chcieli wrzucić do bagażnika. Jednak wepchnęli go na tylną kanapę i tam w trakcie jazdy znów go bili - przekazał policjant.

Zdjęcie / lubelska.policja.gov.pl / Policja

Jak dodał, w międzyczasie napastnicy zatrzymali się w pobliżu posesji jednego z nich i wzięli ze sobą szpadel. - Gdy wszyscy pojechali do lasu, wyrzucili 33-latka z pojazdu i znów bijąc go kazali kopać dla siebie grób - opisał asp. szt. Jóźwik.

Wyjaśnił, że mimo iż pobity 33-latek całkowicie opadł z sił, to oprawcy nie zważając na jego stan, w dalszym ciągu znęcali się nad nim i grozili. - Później ponownie wepchnęli go do auta i wyrzucili z pojazdu na obrzeżach Stoczka Łukowskiego - uzupełnił funkcjonariusz, dodając, że mężczyzna wrócił do domu i po dwóch dniach, tzn. w niedzielę poinformował o zdarzeniu policjantów.

Stoczek Łukowski: Pobicie 33-latka. Sprawcom grozi do pięciu lat więzienia

Policja zatrzymała 21, 22 i 24-latków z gminy Stoczek Łukowski i ich 28-letniego kolegę z gminy Krzywda. Po zatrzymaniu, prokuratura przedstawiła im zarzuty pobicia, pozbawienia wolności oraz kierowania gróźb. Sąd w Łukowie zastosował trzymiesięczny areszt wobec trzech podejrzanych, natomiast 24-latek objęty został dozorem policji.

Za zarzucane mężczyznom czyny grozi do pięciu lat więzienia.