Łódzkie. Zbrodnia w Lubowidzy

Do tragedii doszło 28 września w Lubowidzy , w powiecie brzezińskim. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że 39-letni podejrzany, jadąc mercedesem, podążał za toyotą, w której znajdował się 49-latek, 39-letnia kobieta oraz dzieci w wieku 12 i 8 lat. W pewnym momencie zaczął uderzać zderzakiem w tył pojazdu .

Kierowca toyoty stracił panowanie nad samochodem i wpadł do rowu - auto dachowało. Wówczas jadący mercedesem wysiadł z wozu i skierował się w stronę staranowanego pojazdu z bronią palną. 49-latek rzucił się do ucieczki, a podejrzany oddał w jego kierunku kilka strzałów. Po zabójstwie strzelec uciekł z miejsca zdarzenia .

- Wszystko wskazuje na to, że mężczyźni znali się wcześniej , a sprawca przez pewien czas był w związku z 39-letnią kobietą - przekazał prok. Krzysztof Kopania.

Pozostałe osoby podróżujące toyotą nie odniosły poważnych obrażeń. Służby wezwała kobieta, która wydostała się z samochodu i uciekła do pobliskiego gospodarstwa.

Policja odnalazła ciało podejrzanego. Są wyniki sekcji

Po zgłoszeniu służby rozpoczęły obławę na podejrzanego o zabójstwo. Dzień po zdarzeniu policja natrafiła na jego mercedesa pozostawionego na przedmieściach Łodzi. Wkrótce skierowano się do mieszkania, w którym się ukrywał. Gdy funkcjonariusze zbliżyli się do drzwi, usłyszeli huk wystrzału. Po wejściu do lokalu, zastali ciało podejrzanego z raną postrzałową głowy.