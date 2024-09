- Prokuratura kieruje się dowodami i faktami, natomiast rodzice, broniąc swoich dzieci, kierują się matczynymi i ojcowskimi uczuciami . To wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie - skomentował słowa ojca Aleksandra G. prok. Antoni Skiba w rozmowie z Interią.

Tragedia na Trasie Łazienkowskiej. Ojciec Aleksandra G. twierdzi, że jego syn jest niewinny

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie odniósł się do wywiadu udzielonego przez mężczyznę "Faktowi". Rozmówca gazety zarzekał się, że jego syn jest niewinny, a w czasie wypadku na Trasie Łazienkowskiej przebywał ze swoją partnerką. - Można ją o to zapytać. Przecież wszystko jest do sprawdzenia. W budynku są kamery i można to zweryfikować - stwierdził.