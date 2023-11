Według reportera Polsat News, który był na miejscu, wiele wskazuje na to, że to kierowca sam odjechał auto. Świadczyć mają o tym m.in. ślady buksowania kół.

Łódź. "Niektórzy nie zdążyli przeparkować"

Zdjęcia samochodu pozostawionego w dołku i otoczonego świeżo wylanym betonem obiegło w piątek internet. Na profilu LDZ Zmotoryzowani Łodzianie opublikowano film, na którym widać, jak ekipa budowlana przygotowuje pozostawione na placu budowy auto do "zabetonowania".

Według administratora profilu , który nagłośnił historię, unikatowe ujęcia "zabetonowanego" samochodu to efekt niedostatecznego zaangażowania straży miejskiej.

Łódź. Zabetonowane auto na ulicy

- Sytuacja na pewno przykuwa uwagę, ale nie wpływa w żaden sposób na jakość remontu. Musi on skończyć się do końca br. Jak na razie nie mamy kontaktu z właścicielem pojazdu. Apelujemy, by sam się zgłosił. Nie znamy przyczyn, dlaczego zaparkował auto w ten sposób, mimo remontu - mówił w sobotę w rozmowie z Polsat News Paweł Śpiechowicz, specjalista ds. komunikacji w Urzędzie Miasta Łodzi.