"Wszystko, co kosztuje poniżej pięciu dolarów, jest praktycznie darmowe. Jeśli coś jest na wyprzedaży, to muszę to kupić, bo w innym przypadku tracę pieniądze. Kupowanie biletów na mecz czy koncert z wyprzedzeniem sprawia, że są one darmowe w dniu wydarzenia, ponieważ kupiłeś bilet już dawno temu" - tak internautki przedstawiają trend "girl math", czyli "dziewczęcą matematykę". Tiktokerki wyjaśniają swoje wydatki poprzez zastosowanie kalkulacji, które nie są zgodne z matematycznymi zasadami. Trend bije rekordy popularności. Eksperci załamują ręce.