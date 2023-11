List żelazny dla Sebastiana M. Sąd odroczył decyzję

- Odroczenie wynikało z tego, że sąd potrzebuje dodatkowych informacji co się dzieje w związku z zatrzymaniem podejrzanego poza granicami kraju, a więc jak wygląda procedura ekstradycyjna. Jeśli będziemy mieli taką informację - do czego sąd zobowiązał prokuratora. Będziemy procedować na dalszym posiedzeniu w dniu 17 listopada - poinformował 6 listopada sędzia Grzegorz Krogulec .

We wniosku do sądu Sebastian M. wskazał trzy powody, dla których nie zgadza się na przymusowy powrót do kraju. Pierwszy to "nastroje społeczne panujące w Polsce". Mężczyzna stwierdził, że wylewa się na niego hejt.