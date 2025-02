Dramatyczny wypadek. Ciężarówka przygniotła osobówkę

Do zdarzenia doszło 21 lutego około godziny 8:50. Policja z łęczyckiej komendy otrzymała zgłoszenie, że w miejscowości Ambrożew samochód osobowy zderzył się z dostawczym.

Za kierownicą peugeota siedziała 49-letnia kobieta, która wjechała na skrzyżowanie ignorując znak STOP. Tym samym doprowadziła do zderzenia z nadjeżdżającą ciężarówką Renaut Master, którą kierował 68-latek. Auto dostawcze zmierzało w kierunku Piątku, natomiast 49-latka jechała z kierunku miejscowości Góra Świętej Małgorzaty.

Kierowcy obu aut oraz dwójka pasażerów peugeota wyszli z pojazdów o własnych siłach. Nikomu nic się nie stało. Wszyscy mieli obrażenia, które jednak nie były zagrażające życiu. Zostali przetransportowani do szpitala.

"Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby nie jeździli na pamięć, stosowali się do oznakowania dróg i obserwowali bacznie, co dzieje się na drodze" - przekazał w komunikacie aspirant sztabowy Mariusz Kowalski.