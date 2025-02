Do wypadku doszło ok. godz. 10:00 na ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach. Tam tramwaj zderzył się samochodem ciężarowym. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym marki mercedes nie zastosował się do znaku "zakaz skrętu w lewo" oraz nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi szynowemu. W wyniku tego doszło do zderzenia bocznego - wyjaśnił młodszy aspirant Marcin Korek w rozmowie z Interią.

