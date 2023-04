Chwycił za gardło i podduszał. Niezdany egzamin zakończył się w sądzie

Chwycił za gardło i podduszał" Mężczyzna po niezdanym prawie jazdy zaczął dusić i wyzywać egzaminatora. Test oblał jego syn, jednak to impulsywnemu ojcu puściły emocje. Sprawa trafiła do sądu. Okazało się, że to nie jedyne przestępstwo, którego dopuścił się mężczyzna. Miał on zakaz prowadzenia samochodu, który złamał, przywożąc syna na egzamin. Sąd ukarał impulsywnego rodzica.

Zdjęcie Zaczął podduszać egzaminatora, gdy jego syn nie zdał prawa jazdy / Piotr Kamionka/ REPORTER / East News