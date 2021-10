Squid Game. Serial Netlixa nie dla dzieci? Fundacja alarmuje

Religia Hiszpania: Rektor katedry w Toledo zrezygnował. Pozwolił w kościele nakręcić teledysk

Squid Game to dziewięcioodcinkowy serial na platformie Netflix. Z pozoru niewinna opowieść ukazuje zmagania bankrutów, którzy dali się przekonać do udziału w rozgrywkach, w których przegrana oznacza śmierć. Bohaterowie Squid Game walczą o główną wygraną - 38 milionów dolarów.



Dzieci bawią się w zabijanie w stylu Squid Game

"Na ekranie pokazywane jest to w sposób bardzo realistyczny - strzały prosto w głowę, bryzgająca we wszystkie strony krew, śmiertelne upadki z wysokości. Jednym z wątków filmu są też pokazane sceny pobierania organów od umierających po nie udanej egzekucji graczy. Obok brutalnych scen w filmie widać strach i rozpacz bohaterów oraz bezwzględne okrucieństwo ich oprawców" - opisuje FDDS.

- Słyszymy od nauczycieli i od samych dzieci o 9-10 latkach, które organizują pokazywane w serialu Squid Game gry, dzielą się na graczy i strażników, udają zadawanie śmierci i umieranie, zdarza się, że stosują realną przemoc wobec przegranych - strzał zastępują uderzeniem w głowę, a nawet pobiciem - mówi Łukasz Wojtasik z FDDS.

- Pogadanka z psychologiem na ten temat w jednej z warszawskich szkół ujawniła wysoki poziom lęku kilkorga uczniów, którzy mieli kontakt z serialem. Okazuje się, że wiele dzieci ogląda ten serial Squid Game nie tylko za przyzwoleniem rodziców, ale nawet wspólnie z nimi - relacjonuje Wojtasik.

"Squid Game to nie jest film dla dzieci!"

Zdaniem pracowników FDDS, popularność Squid Game może wynikać z "mylącej stylistyki - atrakcyjne przebrania strażników, maski, tajemnicza postać koordynatora gry, kolorowa arena, na której dochodzi do rozgrywek. Mylące może być też to, że film nawiązuje do gier dziecięcych, jak "Raz, dwa, trzy, babajaga, patrzy" itp."

Z tego powodu Fundacja apeluje do rodziców o rozwagę i podkreśla: "Squid Game to nie jest film dla dzieci!"

Squid Game. Co jeśli dziecko już obejrzało serial?

Co robić jeśli dziecko już obejrzało serial? Zdaniem FDDS należy z nim porozmawiać i zapytać, jak odebrało film i jakie wywołał on w nim emocje.

"Powiedzieć, że negatywne, przemocowe zachowania aktorów nie pokazują realnych sytuacji i nie można ich pod żadnym pozorem naśladować; wesprzeć dzieci, u których kontakt z serialem wywołał niezrozumienie i niepokój. Ważne, by zadbać o przyjazną atmosferę takiej rozmowy, nie oceniać, nie mieć do dziecka pretensji i żalu" - radzi FDDS.

Fundacja przypomina także, że prowadzi dwa telefony: 116111, czyli telefon zaufania dla dzieci i młodzieży czynny 24h na dobę oraz 800 100 100 - telefon w sprawie bezpieczeństwa dzieci, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 12-15.

Squid Game. Wpływy 40-krotnie przebiły koszty

Jak informuje serwis Biznes Interia, dostępny od zaledwie miesiąca dziewięcioodcinkowy serial, stał się najchętniej oglądaną produkcją Netflixa. Pod względem popularności zajmuje pierwsze miejsce w 90 krajach. Jest o nim głośno w mediach, internecie i na platformach społecznościowych na całym świecie.

Produkcja Squid Game kosztowała Netflix 21,4 miliona dolarów. Czyli na każdy z dziewięciu odcinków nie wydano więcej niż 2,4 miliona dolarów. Wartość wpływu ze Squid Game natomiast to 891,1 miliona dolarów. Czyli 41,5 razy więcej niż kosztowało jego wyprodukowanie.